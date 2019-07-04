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Самозанятые россияне смогут заняться организацией похорон

, ИА "Амител"
У организатора траурных мероприятий должно быть среднее профильное образование
Организатор похорон должен иметь терминал онлайн-кассы / Фото: 10.rodina.news

Организатор похорон должен иметь терминал онлайн-кассы / Фото: 10.rodina.news

С осени самозанятые россияне получат возможность заниматься организацией похорон с использованием онлайн-касс, новый ГОСТ по оказанию похоронных услуг вступит в силу 1 ноября, передает ТАСС.

Услуги по организации похорон самозанятые смогут предоставлять в установленном законодательством порядке. Организатор похорон должен иметь терминал онлайн-кассы для выдачи кассового чека при наличном расчете с заказчиками. Проводить безналичные расчеты нужно будет при помощи устройства мобильного эквайринга.

По новому ГОСТу, у организатора траурных мероприятий должно быть среднее профильное образование и не менее двух лет опыта работы в структурных подразделениях похоронной организации.

Можно будет принимать обращения от клиентов любыми доступными способами, однако пункт приема заказов не должен располагаться в медицинских организациях и моргах. Кроме того, все заказанные услуги должны быть внесены в договор за подписью заказчика.

В этом году в четырех российских регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области — в экспериментальном режиме действует налоговый режим для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и получающие до 2,4 млн рублей в год, отчисляют 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. Планируется с 2020 года распространить налог для самозанятых на всю страну.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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