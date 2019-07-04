С 2 июля закрылось стационарное отделение травматологии в Центральной городской больнице Бийска.
В Минздраве Алтайского края проинформировали, что это временная мера, которая распространяется на "период отпусков".
Травмпункт ЦГБ продолжит работу в режиме поликлиники, принимая пациентов в будние дни с 8:00 до 16:00.
Пациентов, которым необходима срочная помощь по профилю "травматология", будут направлять в Городскую больницу № 2.
Травматологическое отделение в ней рассчитано на 40 мест. В штате имеются четыре врача-травматолога. Прием ведется круглосуточно.
Комментарии
А по другим источникам врачи этого отделения уволились, и отделение закрыто на неопределенный срок, пока новых (ха!) не найдут
Тут об'яснять нечего. Продолжается уничтожение здравоохранения.
Все ушли в бизнес.