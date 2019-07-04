Организации Алтайского края приглашают на конкурс для участия в престижной выставке сельского и коммунального хозяйства NORLA, которая пройдет в Германии, в городе Рендсбурге, с 5 по 8 сентября 2019 года.
Выставка соберет компании, специализирующиеся в сферах сельского хозяйства, сельскохозяйственных технологий, возобновляемых источников энергии, природоохранных технологий, охоты и лесного хозяйства, садоводства и озеленения, водоснабжения и т.д.
Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП финансирует оплату выставочной площади и оборудования компании, прошедшей отбор.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 3 по 12 июля 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, каб. 6.
ДОКУМЕНТЫ для участия доступны на портале мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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