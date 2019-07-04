В связи с перекладкой тепловой сети М-22 в Барнауле поочередно частично перекроют три участка проспекта Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.
Первое ограничение будет действовать с 6 по 18 июля. Оно коснется 2/3 проезжей части четной стороны дороги (в направлении Речного вокзала) напротив здания № 102б, а также улицы Пионеров в районе этого строения.
Второе перекрытие пройдет с 19 по 30 июля. Оно коснется 2/3 проезжей части как четной, так и нечетной стороны дороги возле того же здания.
Последнее частичное закрытие движения коснется нечетной стороны проспекта Ленина в районе жилого дома № 113. Оно будет распространяться на 2/3 проезжей части. Работы будут вестись с 31 июля по 14 августа.
Комментарии
четная сторона в направлении речного вокзала это как? По четной стороне по Ленинскому едут в сторону Космонавтов...
И будет опа на Новом рынке! Большая и толстая!
Почему быстрее не могут сделать? На Малахова в районе Весны относительно быстро управились. Ситуация аналогичная. Там они и ночью и в выходные трудились