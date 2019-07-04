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СМИ опубликовали первые после пожара фото подлодки "Оренбург"

, ИА "Амител"
Подлодка является носителем атомной глубоководной станции, где 1 июля погибли 14 человек

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Агентство ТАСС опубликовало два снимка подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске в Мурманской области. По сообщению агентства, фотографии были сделаны в среду, 3 июля. Рядом с подлодкой стоит спасательный буксир Северного флота. 

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел вечером в понедельник, 1 июля. Подлодка участвовала в плановых работах по изучению морского дна Баренцева моря. В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

4.07.2019 12:40
Циничный котик

В западных демократиях на ковер вызвали бы министра обороны, который в столь серьезном случае, как нынешний, скорее всего, подал бы в отставку. Профильный комитет провел хотя бы слушания - скорее всего, закрытые, понятно что любой армии мира есть свои секреты, - на которых поджарил бы на медленном огне всех, кто имеет отношение к аварии. Но настоящего парламента, который мог бы потребовать от министра обороны Сергея Шойгу доклада о происшествии, в России не существует. Есть 450 кремлёвских жоп олизов , которые в ближайшие дни запоют известную еще со времени гибели подлодки "Курск" песню: "Все, кто требует раскрытия фактов, - агенты влияния Америки и враги России!"

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4.07.2019 13:09
- гость -


4.07.2019 12:40
Циничный котик

В западных демократиях на ковер вызвали бы министра обороны, который в столь серьезном случае, как нынешний, скорее всего, подал бы в отставку.


киса, фильмов голливудских пересмотрел?

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