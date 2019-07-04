Автобусное сообщение между селами Первомайского района и Барнаулом будет восстановлено. Речь о Повалихе и Боровихе, где с 1 июля перестали ходить автобусы до краевой столицы. О решении проблемы сообщил депутат парламента Алтайского края, зампред комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.
Речь об автобусах маршрутов № 250 Барнаул – Повалиха – "Обские Плесы" и № 251 Барнаул – Боровиха. Компания, обслуживающая рейсы, не получила лицензию на работу и перестала заниматься обслуживанием территории с 1 июля. Сообщение будет восстановлено 4 июля.
"Если перевозчик не обслуживал маршрут на протяжении трех дней, то на его место, согласно нормам, временно встает другой – до тех пор, пока не будет разыгран новый конкурс на перевозку по этим рейсам. Безусловно, для жителей Боровихи и Повалихи в эти три дня сложилась напряженная ситуация с транспортным сообщением, не везде можно было воспользоваться железнодорожным транспортом", – цитирует Ивана Мордовина пресс-служба "Единой России".
Он, со ссылкой на краевой Минтранс, сообщил, что в других муниципалитетах края таких ситуаций возникнуть не должно.
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