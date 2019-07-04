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1000-е заявление в АГМУ подала школьница, набравшая 100 баллов ЕГЭ по химии

, ИА "Амител"
Выпускники школ и медицинских колледжей края активно подают заявления в приемную комиссию Алтайского медицинского университета

Сегодня утром количество принятых от абитуриентов заявлений в АГМУ превысило одну тысячу. Тысячное заявление в приемную комиссию вуза подала выпускница барнаульской гимназии № 27 Анастасия Кочергова, приехавшая учиться в Барнаул из села Тюменцево. 

Решение связать жизнь с медициной стало неожиданным для родственников Анастасии, и хотя не все из них поддерживают ее выбор, сама абитуриентка настроена очень решительно. Еще в девятом классе она попробовала сдать обязательный государственный экзамен по химии и биологии и получила оценки "отлично". Для более интенсивного изучения этих предметов поступила в барнаульскую гимназию № 27. На едином государственном экзамене Анастасия Кочергова получила максимальные 100 баллов по химии, 91 балл по биологии и 94 балла по русскому языку – всего 285 баллов (без учета индивидуальных достижений) и решила поступать в Алтайский медицинский университет.

"Мне нравится изучать человеческий организм, хочу применять свои знания на практике. Эта сфера интересна мне больше всего. Готова потратить всю жизнь на углубление своих знаний, чтобы быть полезной людям, поэтому мой выбор – лечебное дело. Много моих знакомых учится в Алтайском медицинском университете, в основном черпала информацию по их рассказам. С АГМУ познакомилась ближе на курсах по латыни, физиологии, анатомии, первой помощи, истории медицины – обязательных в нашей гимназии", – поделилась абитуриентка.

Помимо любви к химии и биологии, у Анастасии есть и другие увлечения: девушка окончила художественную школу, а также занималась журналистикой.

Девушке вручили подарки с символикой вуза и пригласили в начале августа на встречу с ректором вуза Игорем Салдан, на которой абитуриентам, набравшим 240 баллов ЕГЭ и выше, вручат медицинские халаты и именные фонендоскопы. В течение первого курса они будут получать повышенную стипендию 120 тысяч рублей за год.

По данным на 3 июля 2019 года, в приемную комиссию АГМУ на разные факультеты подано более 1200 заявлений. Оригиналы документов принесли 24 алтайских абитуриента с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше, у двух из них – 100 баллов по химии.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.07.2019 14:02
Злая гостья

Она готова к работе за небольшие деньги на полторы ставки.

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4.07.2019 14:33
Жоржик

Молодец, респект девушке !

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