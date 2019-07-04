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В Алтайском государственном педуниверситете растет поток абитуриентов

, ИА "Амител"
В этом году приемная кампания стартовала в вузе 20 июня

Первый абитуриент подал заявление на заочную форму обучения института физической культуры и спорта по направлению "Педагогическое образование: физическая культура и безопасность жизнедеятельности". По традиции он получил из рук ответственного секретаря приемной комиссии вуза памятные подарки.

С первого дня работы приемная комиссия принимает заявления от выпускников учебных заведений среднего профессионального образования, а также от выпускников вузов, которые хотят получить второе высшее образование или поступить в магистратуру. Как отмечают в приемной комиссии педагогического университета, в этом году абитуриенты активнее идут подавать документы в вуз. За первую неделю было принято около тысячи заявлений, что на порядок выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С первых дней июля наблюдается активный наплыв абитуриентов в связи с тем, что выпускники школ этого года получили на руки свои аттестаты. По словам ответственного секретаря приемной комиссии АлтГПУ Юлии Александровны Корольковой, выделить какое-либо направление подготовки пока еще сложно: абитуриенты подают заявления равномерно на все факультеты и в институты педуниверситета.
Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по трем направлениям подготовки (специальностям). В приемную комиссию АлтГПУ поступающие должны предоставить паспорт, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра. Необходима медицинская справка 086У с отметками психиатра и нарколога всем поступающим на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по направлениям подготовки: педагогическое образование (с двумя профилями), педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, физическая культура. Медицинская справка не требуется для поступающих на следующие направления подготовки: прикладная математика, прикладная информатика, лингвистика: перевод и переводоведение, лингвистика: межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве, туризм.
При поступлении в АлтГПУ учитываются индивидуальные достижения. Например, наличие аттестата или диплома СПО с отличием дает дополнительные 10 баллов. Укрепит позиции абитуриента участие и победы во всероссийских олимпиадах, публикации научных статей по профилю направления подготовки, для поступающих в институт физической культуры и спорта – спортивные разряды (начиная с первого взрослого) и т.д. Подробнее об индивидуальных достижениях узнавайте на сайте или в приемной комиссии вуза.
Завершится прием документов на очную форму обучения (бакалавриат, специалитет) 26 июля (единая дата по всей стране). Для тех, кто сдает экзамены в вузе, прием документов заканчивается раньше – 15 июля. На заочную и договорную формы обучения прием документов продолжается и после 26 июляС 27 июля начинают формироваться списки на зачисление на бюджетные места. В этом году 1 136 абитуриентов могут поступить в педагогический университет на бесплатной основе – таковы контрольные цифры приема, доведенные вузу профильным федеральным министерством. План внебюджетного набора (бакалавриат, специалитет, магистратура) – 1320 человек. 

Алтайский государственный педагогический университет ждет своих абитуриентов по будням с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 13:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 55.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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