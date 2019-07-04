Дорожники завершили ремонт 45 участков дорог в Алтайском крае по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это четвертая часть от всего объема работ, сообщили в Министерстве транспорта региона.
"В Алтайском крае на 45 объектах завершили работы. В основном это автодороги с щебеночным покрытием, но есть и более капиталоемкие объекты", – уточнили в ведомстве.
Среди объектов участок трассы Белоярск – Заринск, который ведет к заводу "Алтай-Кокс" и к строящемуся предприятию "Русская кожа".
Всего по данному нацпроекту в регионе будет обновлено более 200 участков дорог в каждом районе. Из бюджетов всех уровней выделено около 6 млрд рублей. Только в Барнауле в рамках проекта в 2019 году будет отремонтировано 33 дороги и начато строительство еще двух. В планах реконструкция мостового перехода через реку Барнаулку на объездной дороге. Если говорить о крае, то в перечне ремонт дороги Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, Алтай – Кузбасс, а также в Залесовском районе протяженностью 5,9 км и другие.
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