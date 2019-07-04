Компания МТС запустила в Алтайском крае конвергентный* пакет спутникового телевидения и безлимитного мобильного интернета МТС. Запуск продукта "Спутниковое ТВ и 4G роутер" обеспечит жителей Алтайского края доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета.
Конвергент ориентирован прежде всего на жителей края, проживающих в небольших городах и обширной сельской местности, где спутниковое телевидение является оптимальным способом доступа к телевизионным услугам, а мобильный сервис – единственной возможностью выхода в интернет.
При подключении конвергентного продукта "Спутниковое ТВ и 4G роутер" жители края смогут купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета через 4G роутер и "Базовый пакет" спутникового ТВ с 187 каналами и оплачивать услуги в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, и смотреть спутниковый телевизионный пакет "Базовый" без абонентской платы. Размер ежемесячной платы за конвергент со спутниковым ТВ в Алтайском крае составит 700 рублей.
"МТС предлагает новый продукт, который позволит обеспечить жителей Алтайского края самыми популярными сервисами с максимальным удобством, и, что важно, с минимальными затратами. Для нашего аграрного региона, где во многих малых или удаленных населенных пунктах до сих пор нет инфраструктуры фиксированной связи, крайне важен доступ к сети Интернет и качественному цифровому ТВ-контенту", – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
Спутниковое ТВ может быть подключено в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания: в салоне связи МТС, через агентов компании или на сайте компании.
*Конвергент – объединенный, интегрированный пакет сервисов МТС, взаимно дополняющих друг друга и обеспечивающий абоненту комплексную услугу связи по доступу в интернет и просмотру контента.
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