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Новости

В РФ хотят запретить смартфоны с неразрешенным ПО

, ИА "Амител"
Продавцов таких гаджетов предлагают крупно штрафовать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запретить распространение в России смартфонов с ПО, не включенным в специальный реестр разрешенного программного обеспечения.

Как сообщает ТАСС, за нарушение закона предлагается крупно штрафовать сети, их распространяющие.

Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 100 до 500 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Соответствующий пакет законопроектов уже внесен в Госдуму. Его авторы считают, что принятие закона защитит российские интернет-компании в сфере IT.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.07.2019 15:45
- гость -

Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запретить распространение в России смартфоны с ПО, не включенным в специальный реестр разрешенного программного обеспечения

а владелец смартфона типа после покупки оного не в состоянии сам установить на него любое ПО ...

0  0
4.07.2019 15:46
Митенька ржевский

Рехнулись что ли? Какие это смартфоны "с неразрешённым ПО"?
Все новые смарты или с яблочной ОС, или с зелёным ведром...
Все симбианы, ежевики и сушёные рыбы давно похоронены...

0  0
4.07.2019 15:48
Митенька ржевский

а владелец смартфона типа после покупки оного не в состоянии сам установить на него любое ПО ...
****
А накатите-ка мне на Blackberry Z30 Андроид, пожалуйста... ))

0  0
4.07.2019 16:07
- гость -

Тут речь я думаю о том, чтобы не пихали в предустановленные приложения инохлам, а ставили отечественные, типо Яндекс сервисы вместо Гугл сервисов. Если в этом смысл, то идея норм.

0  0
4.07.2019 16:07
- гость -

Тем более инициатива от товарища по "экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству".

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