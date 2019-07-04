Депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запретить распространение в России смартфонов с ПО, не включенным в специальный реестр разрешенного программного обеспечения.
Как сообщает ТАСС, за нарушение закона предлагается крупно штрафовать сети, их распространяющие.
Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 100 до 500 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 тысяч до миллиона рублей.
Соответствующий пакет законопроектов уже внесен в Госдуму. Его авторы считают, что принятие закона защитит российские интернет-компании в сфере IT.
Комментарии
Сергей Жигарев (ЛДПР) предложил запретить распространение в России смартфоны с ПО, не включенным в специальный реестр разрешенного программного обеспечения
а владелец смартфона типа после покупки оного не в состоянии сам установить на него любое ПО ...
Рехнулись что ли? Какие это смартфоны "с неразрешённым ПО"?
Все новые смарты или с яблочной ОС, или с зелёным ведром...
Все симбианы, ежевики и сушёные рыбы давно похоронены...
а владелец смартфона типа после покупки оного не в состоянии сам установить на него любое ПО ...
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А накатите-ка мне на Blackberry Z30 Андроид, пожалуйста... ))
Тут речь я думаю о том, чтобы не пихали в предустановленные приложения инохлам, а ставили отечественные, типо Яндекс сервисы вместо Гугл сервисов. Если в этом смысл, то идея норм.
Тем более инициатива от товарища по "экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству".