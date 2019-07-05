Иногородних абитуриентов 2019 года с высокими баллами, поступивших в Сибирский федеральный университет, разместят в современных общежитиях квартирного типа. Это стало возможным благодаря масштабной реновации кампуса в преддверии Всемирной зимней универсиады – 2019.

"Сейчас гостиничный фонд Сибирского федерального университета – 30 общежитий и более 11 500 мест, половина из которых коридорного, а вторая – квартирного типа. Последние расположены в современных зданиях, построенных после 2010 года. Администрацией вуза принято решение поселить абитуриентов с высокими баллами в новые общежития квартирного типа. Для каждого из 21 института СФУ – эта планка разная. Так что уточнять необходимо в дирекции своего института, – сообщил ответственный секретарь приемной комиссии СФУ Роман Ваганов. – Также принято решение, что селить первокурсников будут в непосредственной близости от институтов, в которых они будут обучаться. Такое нововведение стало возможным благодаря значительному увеличению жилого фонда СФУ".

Так, кампус СФУ представляет собой своеобразный "город в городе". Здесь создано многофункциональное пространство для учебы, спорта и отдыха. Внутри каждой из трех резиденций СФУ расположены спортивные площадки с уличными тренажерами, поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол с искусственным покрытием, бассейны, а также амфитеатры и шезлонги, где можно собираться группой, проводить культурные и образовательные встречи.

"В новых общежитиях, построенных к Универсиаде, комнаты оборудованы мебелью и всей необходимой бытовой техникой: плитами, холодильниками, стиральными машинами. В каждой комнате своя ванная и кухня. Внутри общежитий для удобства студентов есть продуктовые магазины, тренажерные залы, помещения для работы и отдыха", – отметил представитель вуза.

Также в черте кампуса находится современная студенческая поликлиника – Медицинский центр СФУ. Новый корпус медцентра также построен к Всемирной зимней универсиаде – 2019, и после ее окончания передан студентам СФУ.

Добавим, в конце июня стало известно, что СФУ выделено почти 1,7 млрд рублей для строительства еще одного комплекса общежитий. Предполагается, что жить в нем будут иностранные студенты. В вузе отмечают, что с появлением этого комплекса обеспеченность местами в общежитии в одном из самых больших университетов страны наконец-то приблизится к 100%.

Справка

Сибирский федеральный университет – крупнейший образовательно-научный комплекс Сибири, ведущий подготовку по широкому спектру востребованных гуманитарных, технических и естественно-научных специальностей. Экспертная площадка по вопросам Арктики, урбанистики и устойчивого развития. На протяжении 10 лет в национальных рейтингах входит в пул "устойчивой элиты", не покидая топ-20 российских университетов. Один из самых больших бюджетных наборов в стране.