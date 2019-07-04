Параплан врезался в дерево в Горном Алтае: есть пострадавший

Параплан во время полета врезался в дерево, пострадал пассажир. ЧП произошло 2 июля близ села Манжерок в Республике Алтай, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
"2 июля в районе села Манжерок Республики Алтай в ходе осуществления полета произошло столкновение параплана с деревьями", – сообщили в ведомстве.
Пассажир получил телесные повреждения.
Сейчас в регионе проходит проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан при полетах на параплане.
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