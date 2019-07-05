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Безопасное вождение, или что надо знать при выборе автошколы

, ИА "Амител"
Согласно статистике, каждый год количество водителей в России увеличивается почти на 1,6-1,8 млн

Ежегодно все большему числу людей приходится учиться управлять автомобилем. Согласно статистике, каждый год количество водителей в России увеличивается почти на 1,6-1,8 млн. К слову сказать, пятнадцать лет назад подобное явление представлялось с большим трудом.

В связи с быстрым увеличением желающих стать автомобилистами, возникла необходимость в увеличении количества автошкол. Школы стали открываться и расти "как грибы", но вместе с тем начали появляться и проблемы – выявилась острая нехватка квалифицированных преподавателей теоретических основ и мастеров по практическому вождению. А ведь здесь все просто: навык вождения ученика напрямую зависит от знаний инструктора.

По официальным данным, около 10% всех ДТП происходит по вине начинающих водителей и зачастую это приводит к трагическим последствиям.

Как же так выходит, что ежегодно в Барнауле тысячи человек получают водительские удостоверения, не имея необходимых знаний и практики? Как сделать верный выбор в пользу профессиональной автошколы с ответственным отношением к процессу обучения?

Большой вред репутации настоящих профессионалов, безусловно, наносят "серые" школы, или еще их называют "портфельными". А "портфельные" они потому, что все их имущество – это ручка и документы, а материально-техническая база существует лишь на бумаге, чаще в виде договоров аренды. В аренде все: от классов и автодрома до преподавателей и автомобилей. Бывает, арендуют у своих же конкурентов, которые впоследствии часто теряют доверие потенциальных учеников. С такими автошколами пытались бороться на государственном уровне и не однажды, даже не так давно реформу проводили, но все напрасно. Переждав "волну" закрытия, нелегалы снова потихоньку выходят "из тени". Кстати, они заманивают неопытных граждан именно привлекательной стоимостью услуги. Люди, радостно экономя несколько тысяч, обрекают себя на нервный путь некачественного обучения, который вполне может закончиться неполучением водительского удостоверения.

Что касается официально действующих автошкол, то тут тоже все не так просто: не все из них обеспечивают качественное и комфортное обучение. Все наши автошколы работают примерно в одном ценовом диапазоне, с похожим списком услуг, дополнительных предложений и акций, при этом материально-техническое оснащение, профессиональная подготовка преподавателей и инструкторов могут полярно отличаться. К примеру, в одном заведении можно зевая слушать унылое чтение теории по методичке "СССРовских" времен и практиковаться на старых отечественных легковушках, не выезжая с арендованного автодрома. Другая организация за ту же цену предлагает комфортные оснащенные классы, несколько вариантов обучения, автопарк современных иномарок, собственный автодром и, главное, опытных специалистов высокого уровня, с массой терпения и желанием качественно делиться знаниями со своими учениками.

Сегодня в Барнауле насчитывается порядка двух десятков легальных автошкол, список можно легко найти в интернете. Проанализировав работу нескольких из них, можно выделить еще одну проблему – нечестная конкуренция. Поэтому специалисты рекомендуют не читать отзывы на сайтах автошкол, а слушать их от родных, друзей, знакомых.

 

Рассмотрим на примере: автошкола "Ник-центр"

Барнаульский "Ник-центр" входит в тройку лидеров среди автошкол города и его периферии. Это современная автошкола, отвечающая всем требованиям и имеющая все необходимые разрешения для ведения образовательной деятельности, такие как:

  • лицензия Министерства образования;
  • заключение Главного управления МВД России по Алтайскому краю;
  • образовательные программы, утвержденные в ГИБДД, Гостехнадзоре и ГИМС.

За десять лет профессиональной подготовки водителей всех категорий были успешно открыты пять  филиалов по адресам: ул. Гоголя, 47, пр. Красноармейский, 72, ул. Балтийская, 24, ул. Антона Петрова, 196, пр. Ленина, 203.

Несомненной гордостью автошколы является преподавательский состав, который имеет многолетний опыт работы и отличные результаты в подготовке квалифицированных водителей. Система современного обучения предлагает разные варианты: групповое, индивидуальное, онлайн.

Стоит добавить, что в автошколе "Ник-центр" обучение проводится на все категории водительских удостоверений: A, B, C, D. Экзамен можно сдать как на машине с автоматической, так и с механической коробкой передач.

О безупречной репутации автошколы "Ник-центр" говорит и то, что большая часть учащихся приходят на обучение вождению по рекомендации своих друзей и близких.

Автошкола "Ник-центр" является собственником автодрома и внушительного автопарка современных автомобилей – Hyundai Solaris, KIA Rio, Nissan Qashqai.

Также для учащихся разработана удобная система рассрочки до шести месяцев. Доступны и дополнительные услуги: подарочные сертификаты, доставка учебного автомобиля до места работы/учебы, восстановление навыков вождения и многое другое.

Узнать больше информации о школе и получить персональное предложение можно на сайте автошколы
Телефон: 696-111
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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