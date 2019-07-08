Доступно и щедро – думаете, такое вряд ли возможно на современном рынке услуг? Мы привыкли, что магазины ориентированы на то, чтобы опустошать наш кошелек. Что предприниматель редко когда думает, в первую очередь, об интересах клиента, а не о своей выгоде. Если праздник в коммерческой сети, то только для того, чтобы увеличить продажи.

А как вам такой вариант — посетить торжество известной сети и уйти домой с гарантированными дорогостоящими подарками?

13 июля 2019 года все гости праздника в честь открытия гипермаркета DNS в ТРЦ "Пионер" смогут лично убедиться в настрое коллектива DNS одаривать, удивлять и впечатлять.

Совершив приятные покупки* в этот день, каждый получит подарок на свой вкус: от наушников до портативной аудиосистемы.

На грандиозном праздничном открытии гипермаркета вас ждет яркое шоу, море сюрпризов и приятных бонусов. В течение дня каждый час будут разыграны смартфоны, грили, роботы-пылесосы и еще множество призов. А главным подарком станет большой телевизор с диагональю 139 см.

Для Барнаула открытие гипермаркета такого масштаба — поистине знаковое событие.

Поверьте, на площади 1200 кв.м вы не заблудитесь, а точно найдете любой современный гаджет для абсолютно любых целей: от маленьких электронных девайсов до крупной бытовой техники. Для вас собран многотысячный ассортимент по невысоким ценам — простор в выборе, согласны? И дополняется это качественным сервисом и помощью по любым вопросам, чтобы покупки были только в радость. Удобное расположение в центре Барнаула – и ради шопинга не нужно далеко ездить.

Кроме того, гипермаркет DNS в "Пионере", как и любой другой магазин сети, обещает регулярные акции и выгодные предложения. Для тех, кто привык покупать лучшее по привлекательным ценам.

*С условиями получения подарков можно ознакомиться на сайте DNS.

DNS в ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в