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Большой ремонт: как в Барнауле меняют асфальтовые тротуары на плиточные

, ИА "Амител"
Все работы обещают закончить к 1 сентября

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

В Барнауле продолжается благоустройство пешеходных аллей. Так, на проспекте Ленина почти закончен участок от улицы Партизанской до улицы Чкалова. Скоро здесь можно будет прогуляться по новой плитке и оценить ее удобство или неудобство.

До 1 сентября этого года подрядная организация "СК Город" должна завершить все работы на пешеходной зоне проспекта Ленина до улицы Молодежной. Помимо замены асфальта, здесь будут установлены 50 новых скамеек и 740 оросителей для полива растений. На все работы планируется потратить 21,5 миллиона рублей. 

Также тротуар обновляют и на проспекте Социалистическом.

Как проходят работы по благоустройству города, смотрите в нашем фоторепортаже.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

5.07.2019 07:10
Владимир В.

А потом будет замена плитки на тротуар.

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5.07.2019 07:34
- гость -

Вот бюджет пилят и даже не краснеют.

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5.07.2019 08:01
Шпиц

может все потому, что у кого то свой свечной заводик

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5.07.2019 08:19
- гость -

Дугин и его плиточная мафия довольны. На этом участке асфальт был ровный. Чем они руководствовались, решив заменить его?

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