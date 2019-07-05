Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
В Барнауле продолжается благоустройство пешеходных аллей. Так, на проспекте Ленина почти закончен участок от улицы Партизанской до улицы Чкалова. Скоро здесь можно будет прогуляться по новой плитке и оценить ее удобство или неудобство.
До 1 сентября этого года подрядная организация "СК Город" должна завершить все работы на пешеходной зоне проспекта Ленина до улицы Молодежной. Помимо замены асфальта, здесь будут установлены 50 новых скамеек и 740 оросителей для полива растений. На все работы планируется потратить 21,5 миллиона рублей.
Также тротуар обновляют и на проспекте Социалистическом.
Как проходят работы по благоустройству города, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
А потом будет замена плитки на тротуар.
Вот бюджет пилят и даже не краснеют.
может все потому, что у кого то свой свечной заводик
Дугин и его плиточная мафия довольны. На этом участке асфальт был ровный. Чем они руководствовались, решив заменить его?