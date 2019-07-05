Жители микрорайона Восточного уже долгие годы находятся в жилищной кабале. Они не могут оформить право собственности на свои дома. Все дело в санитарных зонах, появившихся на карте этой части города уже после жилищной застройки. На самом деле в такой ситуации может оказаться каждый, ведь санитарные зоны или какие-то иные "особые" зоны могут быть обнаружены и в других районах города. О том, почему так вышло, и как людям отстоять свои права, порталу Amic.ru рассказал глава ассоциации жилищного самоуправления, эксперт ОНФ, председатель общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов.

Эта проблема касается частного сектора. Почти весь микрорайон, в прошлом промышленная часть Барнаула, состоит из разных зон, прописанных в правилах землепользования и застройки Барнаула: зона затопления паводком, санитарно-защитная зона Северного промышленного района, зона отступа застройки от бровки неустойчивого склона и зона санитарной охраны второго пояса источника питьевого водоснабжения.

"Раньше многие жители не придавали значения вопросу собственности, там есть дома 1936 года постройки. Но когда начали заниматься этим вопросом, выяснили про зоны, которые были внесены в документы в 2010 году. Судя по всему, наносили их спешно и без четкой регламентации, без учета сегодняшнего положения дел. И после этого времени люди стали получать отказы в возможности оформления участков", – рассказал Дмитрий Косов.

Главная трудность в том, что жители не могут оформить право собственности на дом. То есть его нельзя будет продать. Добавьте к этому эмоциональную составляющую: хозяин дома не может быть уверен, что завтра его дом не снесут, ведь стоит он как бы неофициально.

Кроме того, новые, многоквартирные дома там строятся уже без учета незарегистрированных частных, поэтому они могут стоять слишком близко, и не факт, что когда-нибудь не возникнет вопрос о сносе, ведь дома-то на карте нет.

Плюс возникают проблемы с регистрацией по месту жительства (прописка), трудоустройством, оформлением детей в детсад и школу, прикреплением к поликлинике и так далее.

Некоторые жители обратились в суд, где добиваются признания недействительными правил землепользования и застройки для своих земельных участков. И суды, как правило, выносят решение в пользу людей. Решений уже больше сотни. Но отстаивать свои права идут не все. "Бездомными" сейчас остаются более 600 человек. И сейчас, говорит Косов, Восточный как "лоскутное одеяло": один дом в зоне, соседний уже нет.

"Суд признает правила недействительными на основании, что эти четыре зоны установлены ненадлежащим образом: нет точек координат, основополагающих документов, без обоснования", – рассказал Косов.

Решить проблему можно за раз. Но требуется внести изменения в Генплан Барнаула, а после – в ряд других документов (правила землепользования и застройки городского округа Барнаула). ОНФ призвали администрацию провести зонирование территории микрорайона Восточного с учетом интересов местных жителей. Однако в новом Генплане, который выложен на публичное обсуждение до 15 июля, это тема никак не отражена.

"Да, раньше там была промышленная зона, но сейчас многие эксперты говорят, что Восточный намного экологичнее некоторых других районов города. Если и оставлять эти зоны сейчас, то только с учетом строений, возведенных там раньше", – считает собеседник.

На Восточном есть дома, стоящие близко к обрыву, и сохранение там зоны важно и нужно. Но в большинстве случаев зонирование не обоснованно.

Жители Восточного пытаются "атаковать" Генплан – они оставляют свои предложения и замечания в надежде, что власть их услышит.