Волонтеры опросили о главных проблемах региона около 1,5 тысяч жителей Горного Алтая во время фестиваля "Родники Алтая".
Врио главы республики Олег Хорохордин озвучил предварительные результаты опроса, полученные по итогам обработки приблизительно тысячи анкет.
По его словам, на первом месте стоит проблема низких зарплат, которую назвали 70% респондентов.
Больше половины местных жителей считают, что в регионе плохие дороги (65%) и высокая безработица (60%).
Пятерку самых злободневных вопросов дополнили высокие тарифы на услуги ЖКХ и инфляция.
Хорохордин заверил, что аналогичные опросы пройдут в других районах республики и ее столице – Горно-Алтайске.
По их результатам будет принято решение о приоритетных направлениях развития Горного Алтая.
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