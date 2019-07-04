Минтруд разработал новый перечень работ и должностей, к которым запрещено допускать женщин.
Как сообщает РБК, с 456 профессий список сократился до 100. В него входят те виды деятельности, при которых условия труда отнесены к вредному и опасному классу по итогам спецоценки.
Особое внимание уделялось влиянию на репродуктивное здоровье женщины и факторам, которые могут сказаться на здоровье ее будущих детей.
В результате прекрасный пол сможет трудоустраиваться автослесарем, боцманом, дальнобойщиком, матросом, машинистом электропоезда, парашютистом, рыбаком, трактористом-машинистом и шкипером.
Планируется, что приказ, заменяющий собой принятый около 20 лет назад документ, вступит в силу с 2021 года.
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