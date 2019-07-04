Жители Барнаула пожаловались на мужчину, который продемонстрировал свое оголенное тело в публичном месте в четверг, 4 июля.
Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте", шокирующий поступок совершил один из посетителей административного здания по адресу Кирова, 51а.
В присутствии окружающих он снял штаны и нижнее белье. Вызванные возмущенными горожанами полицейские нарушителя общественного спокойствия уже не застали – он быстро скрылся.
Барнаульцы описывают эксгибициониста как немолодого мужчину кавказской внешности. На вид ему примерно 40 лет. На нем были синие джинсы и голубая футболка.
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