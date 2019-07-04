В Сибири изобрели прототип ветрогенератора, который способен преобразовать даже слабый ветер в тепло.
Ученые Александр Назаров и Виктор Терехов в лабораториях проблем энергосбережения и термогазодинамики ИТ СО РАН смогли продумать и сконструировать устройство, которое преобразует механическую энергию от ветра напрямую в тепло, минуя процесс выработки электричества.
Это повышает КПД до практически 100%, в то время как обычные ветрогенераторы вырабатывают не выше 40%.
Это происходит во время вращения в противоположных направлениях колец, между которыми находится вода. За счет возникающих при этом завихрений она быстро нагревается.
Благодаря этому даже небольшой ветер скоростью в 4 м/с способен нагреть жидкость до 60°С за час. Это позволит экономить энергию для нагрева воды.
По словам ученых, изменяя конструкцию (состав и вязкость жидкости, температура, размеры цилиндров, скорость вращения), можно подобрать устройство для нагрева под небольшое жилье либо придорожный отель.
Говорить о полном завершении проекта еще рано. До настоящего момента использовался электрический имитатор ветряка.
Теперь же сибирякам нужно разработать подходящий генератор, включающий особенные лопасти, которые должны начинать вращаться даже при очень слабом ветре.
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