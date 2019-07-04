В Совете Федерации прокомментировали RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая назвала убыль населения России "катастрофической".
Председатель комитета по социальным вопросам Валерий Рязанский не увидел ничего неожиданного в том, что за четыре месяца количество жителей страны уменьшилось на 149 тысяч человек.
По его словам, эти цифры соответствуют последним отчетам статистики. Российские власти знают о существовании проблемы и решают ее, заверил Рязанский.
В качестве примеров он привел вводимые выплаты за рождение первого и второго ребенка, а также подписанный Владимиром Путиным буквально сегодня закон о погашении ипотеки при рождении третьего либо последующего ребенка.
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