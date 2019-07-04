Аналитическое агентство "Автостат" оценило, как изменилась цена новых автомобилей в России за год.
По результатам первых пяти месяцев 2019 года средневзвешенная стоимость легкового автомобиля составила 1 млн 518,7 тысячи рублей. Это на 9,9% выше, чем годом ранее.
Цена иномарок увеличилась на 11,1%. Их продают в среднем за 1 млн 776,9 тысячи рублей.
Российские легковушки дорожают значительно ближе к уровню инфляции – на 8,2%. Средняя цена отечественных автомобилей достигла 660,5 тысячи рублей.
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