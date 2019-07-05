Иностранный водитель маршрутки не откупился от алтайского ГИБДД

Остановленный сотрудниками ГИБДД в Кулундинском районе водитель микроавтобуса попытался дать взятку, но его действия были пресечены.
По версии следствия, 29 июня он был остановлен полицейскими, и не захотел нести административное наказание за нарушение правил перевозки пассажиров.
Однако попытка "решить вопрос" на месте за "вознаграждение" успехом не увенчалась – инспекторы ДПС зафиксировали факт предложения взятки и вскоре горе-водитель, который к тому же оказался иностранцем, стал фигурантом уголовного дела.
45-летнего гражданина Киргизии подозревают в покушении на совершение мелкого взяточничества (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают до года лишения свободы. Расследование продолжается. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств вины мужчины.
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