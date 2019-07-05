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Площадь лесных пожаров в Алтайском крае выросла в 4 раза

, ИА "Амител"
Количество возгораний увеличилось вдвое
Фото: vesti-lipetsk.ru

Фото: vesti-lipetsk.ru

В 2019 году в Алтайском крае с начала пожароопасного сезона (5 апреля) произошло 190 лесных пожаров (за аналогичный период 2018 года – 90). Их общая площадь составила 373,38 га (в 2018-м – 83,745 га).

Причиной четверти возгораний, нанесших ущерб лесному фонду, послужили грозовые разряды. От удара молнии во время грозы случилось 48 пожаров.

Как сообщает региональный Минсельхоз, самое крупное число лесных пожаров случилось по вине посетителей леса (104) и в результате сельхоз палов (37).

За сутки произошло одно новое возгорание. В результате неосторожного обращения с огнем в Быстроистокском районе выгорело 0,015 гектара леса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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