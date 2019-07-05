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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

, ИА "Амител"
Самые скромные зарплатные ожидания у молодежи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении
Почти половина молодых педагогов рассчитывают на зарплату 20-30 тыс. рублей / Фото: obninsk-college.ru

Почти половина молодых педагогов рассчитывают на зарплату 20-30 тыс. рублей / Фото: obninsk-college.ru

Работники в возрасте от 18 до 30 лет из разных профессиональных областей рассказали, какую зарплату, по их мнению, они должны получать, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования специалистов РАНХиГС.

На самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, связанные с информационными технологиями. Треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тыс. рублей в месяц.

Около 20% IT-специалистов рассчитывают на 40-50 тыс. рублей, четверть хотели бы получать от 30 до 40 тыс. рублей в месяц. 

Зарплату в 50-60 тыс. рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, служащих в правоохранительных структурах. Еще столько же представителей этой сферы согласны на 30-40 тыс. рублей. 

Работники, занятые в финансовой, рекламной и консалтинговой деятельности, в большинстве случаев претендуют на месячный оклад от 30 до 40 тыс. рублей. Около 15% молодых специалистов из указанных областей согласны работать за 20-30 тыс. рублей в месяц. 

Самые скромные зарплатные ожидания у молодежи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. 40% опрошенных рассчитывают на зарплату 20-30 тыс. рублей в месяц. Лишь 10% молодых специалистов из этих отраслей претендуют на 40-50 тыс. 

В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов от 18 до 30 лет.

В мае прошлого года РАНХиГС также проводил опрос среди молодежи по уровню их зарплат. Выяснилось, что более 70% молодых людей в российских регионах считают, что получают низкую заработную плату, которая не соответствует их образованию и уровню квалификации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.07.2019 11:58
гость

Это опять про тест который непонятно кто разработал чтобы выяснить из за чего мы бедный регион? Тест на 44 вопроса 40 из которых о том, что ты сам виноват?

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5.07.2019 12:35
- гость -

5.07.2019 11:58
гость
Конечно сам виноват. Чтобы зарабатывать большие деньги нужно в рабочее пахать, а не ныть в соцсетях. Ну так то "зарабатывать". а вам хочется "получать".

0  0
5.07.2019 12:39
- гость -

Считаем в месяц на одного: квартплата 5 тыс.р.+ одежда 5-10 тыс.(туфли 3-5 тыс. только)+ еда 5 тыс.р.+ средства гигиены, химия 5 тыс.+ бензин 20 тыс.р.+ сходить в кино, театр, музыка 5 тыс.р.+ непредвиденные расходы (починка, запчасти, штрафы, девочку сводить, покупка мелкой быт. техники )10-30 тыс.р. = 50-70 тыс. руб. в месяц на одного

0  0
5.07.2019 12:44
- гость -

мечтать не вредно

0  0
5.07.2019 12:50
- гость -

Работая по найму не разбогатеть.

0  0
5.07.2019 12:52
- гость -


5.07.2019 12:39
- гость -


ты шопоголик. и почему ты так мало ешь, но так часто моешься?

0  0
5.07.2019 12:52
- гость -


5.07.2019 12:39
- гость -

=еда 5 т.р.
=бензин 20 т.р.

Кто то много ест...((

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5.07.2019 13:04
- гость -

Нормальная зарплата 150 тыс и выше.

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5.07.2019 13:20
- гость -


5.07.2019 12:52
- гость -
мне там интересно что у них одежда и обувь каждый месяц новые.. видимо порошок за 5 тыщь не справляется, а ГСМ они так хорошо кушают на 20 тыщщ))))

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5.07.2019 14:01
- гость -

5.07.2019 12:39
- гость -

еда 5 т.р.
бензин 20 т.р.

Вангую, ноет таксист, который жрет одну шаурму и жалуется что с приходом агрегаторов возить людей в аэропорт теперь нельзя за 5 тыщ в одну сторону))))

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