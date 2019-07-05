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Росстат объяснил рост продолжительности жизни перед выборами президента

, ИА "Амител"
На продолжительность жизни в России влияют волны холода и заболеваемости, отметили в ведомстве

Продолжительность жизни в России непрерывно растет, но происходит это волнообразно / Фото: rbc.ru

Росстат заявил, что пики прироста ожидаемой продолжительности жизни в России, которые почему-то приходятся именно на годы перед президентскими выборами, никак не связаны с политическими событиями, пишет РБК.

В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года). Это минимальный прирост с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, понизив тем самым общую продолжительность жизни в стране.

По данным Росстата, продолжительность жизни в России непрерывно растет с 2003 года, однако происходит это странным образом – волнообразно. Причем за последние 12 лет наблюдаются пики, совпадающие по времени с годами перед президентскими выборами.

В частности перед выборами 2008, 2012, 2018 годов прирост продолжительности жизни достигал 0,8-0,9 года, а на следующий почему-то снижался в 2-4 раза.

Обычно предварительные итоги продолжительности жизни оглашаются властями как раз перед выборами. Так, в феврале 2018 Минздрав объявлял, что показатель за предыдущий период достиг 72,7 года.

Росстат объяснил изданию, что никакой реальной корреляции ожидаемой продолжительности жизни с выборами нет и "не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ".

В ведомстве указали, что на продолжительность жизни в России в том числе влияют волны холода/жары и заболеваемости гриппом/ОРЗ.

Также Росстат расставил несколько акцентов:

  • В 2010 году, когда продолжительность жизни выросла всего на 0,16 года, "на резкое снижение ОПЖ повлияло экстремально жаркое лето, сопровождавшееся пожарами и задымлением больших территорий".
  • В 2016 и 2018 годах, напротив, похолодания негативно влияли на продолжительность жизни. Особенно холодными были ноябрь и декабрь 2016 года, что резко снизило реальную ОПЖ в том году (зимний пик смертности пришелся на декабрь 2016 года).
  • В 2018 году (продолжительность жизни выросла лишь на 0,21 года) наблюдались неприятные последствия похолодания в марте – апреле. В 2019 году пережили похолодание в январе – феврале, и это, возможно, тоже повлияет на значение показателя ОПЖ за текущий год.
  • На этом фоне выгодно отличается 2017 год (показатель вырос на 0,83 года), когда ни в одном месяце не было существенного повышения числа умерших в отличие от соседних лет.

В конце декабря прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России увеличится до 78 лет. После она анонсировала строительство генетических центров мирового уровня за 12 млрд рублей, которые также поспособствуют увеличению продолжительности жизни.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.07.2019 12:55
- гость -

Ложь, наглая ложь и росстат

0  0
5.07.2019 13:19
- гость -

В нашей сказочной стране продолжительность жизни растет, а численность населения сокращается. Чудеса.

0  0
5.07.2019 13:20
- гость -

Смертность растет, убыль населения растет. Они про какую продолжительность жизни?

0  0
5.07.2019 13:24
- гость -

ничто не может помешать россиянам исполнить свой гражданский долг
у меня что-то в тот день не было желания идти и голосовать, поэтому я его не выбирал!

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5.07.2019 13:24
Ируся

Ржака!

0  0
5.07.2019 13:36
гость

ибо мёртвые с косами уже не стоят вдоль дорог, а идут голосовать дружными рядами, клацая челюстями- За ВВП, за ВВП! а к концу выборного года всё же отходят в мир иной, для отчетности

0  0
5.07.2019 13:49
- гость -

Анекдот вспомнился:

Приходит дед на избирательный участок.
-Скажите, а бабка моя уже проголосовала?
-Да, вот и подпись ее стоит. А вы, дедушка, разве не вместе живете?
-Да она уже лет пять как померла, но голосовать регулярно приходит, а я ее никак застать не могу.

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