Продолжительность жизни в России непрерывно растет, но происходит это волнообразно / Фото: rbc.ru
Росстат заявил, что пики прироста ожидаемой продолжительности жизни в России, которые почему-то приходятся именно на годы перед президентскими выборами, никак не связаны с политическими событиями, пишет РБК.
В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года). Это минимальный прирост с 2014 года, когда в состав России вошел Крым, понизив тем самым общую продолжительность жизни в стране.
По данным Росстата, продолжительность жизни в России непрерывно растет с 2003 года, однако происходит это странным образом – волнообразно. Причем за последние 12 лет наблюдаются пики, совпадающие по времени с годами перед президентскими выборами.
В частности перед выборами 2008, 2012, 2018 годов прирост продолжительности жизни достигал 0,8-0,9 года, а на следующий почему-то снижался в 2-4 раза.
Обычно предварительные итоги продолжительности жизни оглашаются властями как раз перед выборами. Так, в феврале 2018 Минздрав объявлял, что показатель за предыдущий период достиг 72,7 года.
Росстат объяснил изданию, что никакой реальной корреляции ожидаемой продолжительности жизни с выборами нет и "не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ".
В ведомстве указали, что на продолжительность жизни в России в том числе влияют волны холода/жары и заболеваемости гриппом/ОРЗ.
Также Росстат расставил несколько акцентов:
- В 2010 году, когда продолжительность жизни выросла всего на 0,16 года, "на резкое снижение ОПЖ повлияло экстремально жаркое лето, сопровождавшееся пожарами и задымлением больших территорий".
- В 2016 и 2018 годах, напротив, похолодания негативно влияли на продолжительность жизни. Особенно холодными были ноябрь и декабрь 2016 года, что резко снизило реальную ОПЖ в том году (зимний пик смертности пришелся на декабрь 2016 года).
- В 2018 году (продолжительность жизни выросла лишь на 0,21 года) наблюдались неприятные последствия похолодания в марте – апреле. В 2019 году пережили похолодание в январе – феврале, и это, возможно, тоже повлияет на значение показателя ОПЖ за текущий год.
- На этом фоне выгодно отличается 2017 год (показатель вырос на 0,83 года), когда ни в одном месяце не было существенного повышения числа умерших в отличие от соседних лет.
В конце декабря прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России увеличится до 78 лет. После она анонсировала строительство генетических центров мирового уровня за 12 млрд рублей, которые также поспособствуют увеличению продолжительности жизни.
Комментарии
Ложь, наглая ложь и росстат
В нашей сказочной стране продолжительность жизни растет, а численность населения сокращается. Чудеса.
Смертность растет, убыль населения растет. Они про какую продолжительность жизни?
ничто не может помешать россиянам исполнить свой гражданский долг
у меня что-то в тот день не было желания идти и голосовать, поэтому я его не выбирал!
Ржака!
ибо мёртвые с косами уже не стоят вдоль дорог, а идут голосовать дружными рядами, клацая челюстями- За ВВП, за ВВП! а к концу выборного года всё же отходят в мир иной, для отчетности
Анекдот вспомнился:
Приходит дед на избирательный участок.
-Скажите, а бабка моя уже проголосовала?
-Да, вот и подпись ее стоит. А вы, дедушка, разве не вместе живете?
-Да она уже лет пять как померла, но голосовать регулярно приходит, а я ее никак застать не могу.