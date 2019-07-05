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Томенко поручил принять в собственность Алтая аварийную плотину на озере Белом

, ИА "Амител"
Разрушение плотины и прорыв воды из озера может привести к подтоплению восьми населенных пунктов
Томенко распорядился заняться капитальным ремонтом плотины на озере Белом / Фото: kremlin.ru

Томенко распорядился заняться капитальным ремонтом плотины на озере Белом / Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил перевести плотину на озере Белом, которая находится в аварийном состоянии, из федеральной собственности в краевую, чтобы провести работы по укреплению сооружения, сообщается на официальном сайте региона.

Объект находится на реке Белой, недалеко от поселка имени 8 Марта. Губернатор Виктор Томенко распорядился заняться капитальным ремонтом гидротехнического сооружения. Однако дамба находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия — основная часть, включая затвор, создана в 1734 году. Вопрос о передаче объекта на баланс края поднимался неоднократно, но проблема не решалась. В этом году проверка показала, что в плотине образовались сквозные дыры, затвор вышел из строя. Дамба находится в нерабочем состоянии и создает реальную угрозу для близлежащих населенных пунктов.

"Плотина входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики. Плотина и идущий от нее канал являются объектами культурного наследия и находятся в федеральной собственности. Поэтому мы не имеем права тратить деньги краевого бюджета на укрепление плотины и вообще предпринимать какие-либо действия на охраняемом законом РФ объекте", — пояснил зампред правительства края Игорь Степаненко.

По его словам, на протяжении нескольких лет краевые власти пытались добиться выделения федеральных денег на укрепление плотины.

"Проверки Ростехнадзора в этом году показали, что плотина разрушается. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры, МЧС России и полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Федеральное агентство по управлению госимуществом проинформировано о решении губернатора, готовятся необходимые для передачи объектов документы. После перевода плотины и канала в краевую собственность приступим к строительству дополнительного гидросооружения, которое гарантированно защитит территорию и население от опасности", — пояснил Степаненко.

Сейчас на территории Курьинского района действует режим повышенной готовности, а на самом гидросооружении, в границах Колыванского сельсовета, режим чрезвычайной ситуации. Местное население проинформировано о сложившейся обстановке. За состоянием объекта организован постоянный контроль.

Как сообщает ГТРК "АЛТАЙ", разрушение плотины может привести к подтоплению восьми населенных пунктов. "Прорыв может привести к разрушению плотины Колыванского камнерезного завода. Если будет развиваться катастрофический сценарий, то следствием может стать разрушение цехов и административных зданий завода в Колывани", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин

В зоне возможного затопления могут оказаться несколько населенных пунктов Курьинского района: поселок 8 Марта, Рудоводово, Казанцево, Ручьево, Усть-Таловка, Курья, Краснознаменка, Новофирсово и Колывань. Там проживают около 5700 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

5.07.2019 13:54
1

И что собственно предлагают краевые власти. Почему федералы ничего не могут сделать?

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5.07.2019 13:58
- гость -

тогда местные официально возьмут деньги, и освоят их. И да спасут всех.

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