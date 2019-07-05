Украина нацелилась на освоение Арктики

Украина может стать "арктическим игроком" и расширить сотрудничество с Норвегией на севере, пишет РБК со ссылкой на норвежскую газету High North News.
Об этом заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген. Он встретился с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудил арктическое сотрудничество с представителями власти Норвегии.
"Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке", – заявил Яцюк.
По его мнению, Киев может укрепить связи с Осло в области исследований изменения климата и спутниковых технологий.
На данный момент в Арктике есть территории, принадлежащие России, Канаде, Гренландии, США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение Арктики и Северного морского пути – одна из важнейших задач для России. Он распорядился увеличить к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.
Ранее российский эксперт назвал Россию небоеспособной против США в Арктике. По его словам, ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".
Комментарии
Не понял, цэ зрада, перемога чи ганьба?
Белые медведи уже скачут, нi?
Ми нікому або не дозволимо.Арктика наша.СУГС.
С Украины всегда приходят интересные новости
Это грязная провокация бандеровско-фашистского режима, который теперь возглавил (почему-то) еврей.
интересно то, что 400 человек проживающих на Шпицбергене, работают шахтерами (в большинстве своем) в Баренцбурге на российскую компанию Арктикуголь и представитель Украины хочет опереться именно на этих работников? которые рискнут своим заработком ???? во славу Украины?????
Украинские проститутки выехали к норвежским шахтерам?