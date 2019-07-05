Украина нацелилась на освоение Арктики

Украина может стать "арктическим игроком" и расширить сотрудничество с Норвегией на севере, пишет РБК со ссылкой на норвежскую газету High North News.

Об этом заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк в ходе визита на архипелаг Шпицберген. Он встретился с проживающими на архипелаге гражданами Украины (более 400 человек) и обсудил арктическое сотрудничество с представителями власти Норвегии.

"Сегодня Украина не занимается арктической деятельностью. Но мы начали думать об Украине как об арктическом игроке", – заявил Яцюк.

По его мнению, Киев может укрепить связи с Осло в области исследований изменения климата и спутниковых технологий.

На данный момент в Арктике есть территории, принадлежащие России, Канаде, Гренландии, США, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение Арктики и Северного морского пути – одна из важнейших задач для России. Он распорядился увеличить к 2024 году грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.

Ранее российский эксперт назвал Россию небоеспособной против США в Арктике. По его словам, ВМФ России в ледовых условиях Арктики не провел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего момента не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".