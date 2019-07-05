В четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России, пишет РБК со ссылкой на несколько своих источников.

Среди арестованных три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" банковский отдел) ФСБ России.

По данным одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн. рублей из банка, название которого не уточняется.

Другой источник сообщил, что речь идет о примерно 170 млн руб.

Также отмечается, что по делу проходит сотрудник академии ФСБ.

"В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка", — рассказал источник издания.

Ранее сообщалось о задержании нескольких сотрудников ФСБ по делу о взятках в особо крупных размерах, однако не уточнялось, в каком управлении работали задержанные.