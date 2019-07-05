Жители Горно-Алтайска рассказывают о потопе в городе после ливня

Ливень в течение часа поливал Горный Алтай / Фото: vk.com/pga04

Жители Горно-Алтайска рассказывают в соцсетях о потопе после ливня, который в течение часа заливал город в пятницу, 5 июля.

"Горно-Алтайск утонул, ливневка забита", "Такого потопа никто не ожидал", "Жестко конечно, но надо понимать, что ливневка не рассчитана на аномальные дожди, а дождь лил как из ведра", "Уйдет вода может поди за час", "Час прошел а вода не ушла": пишут люди в комментариях в соцсетях, публикуя фото и видео пятничного потопа.

"Вот что бывает, когда мэр города назначается чиновниками, а не выбирается людьми. Дешевый предвыборный фарс "Единой России" в видео якобы ремонта (и без того нормальных) двух переулков в центре города обернулся потопом в первый же ливень", — пишет "ЛИСток" на своей странице во "ВКонтакте".

Как рассказывают жители Бийска, у них из города было видно, что в Горном Алтае "что-то аномальное, черно все было, а в Бийске в это время жара стояла".