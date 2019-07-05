Пятница, 5 Июль, 14:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,4
€ 71,54
Обь
309см +37

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

"Подари сердцам жизнь": спасти больного ребенка может каждый

, ИА "Амител"
Один рубль с каждой проданной пачки "Алтайских семечек" перечисляется в фонд помощи детям с заболеваниями сердца

Дети – безусловная ценность. А что главное в жизни ребенка? Заботливые и любящие родители, благополучная семья, друзья, красивые игрушки? Безусловно да! Но самое важное – это здоровое сердце!

14 июня 2019 года компания "ВелКен" запустила благотворительную акцию "Подари сердцам жизнь!", в рамках которой один рубль с каждой проданной пачки ТМ "Алтайские семечки" перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций. 

Сегодня мы собираем деньги для Кости Вотякова, который проживает в Тальменском районе Алтайского края. Ему 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости – 460 422 рубля.

На сегодняшний день произведено более 50 тонн акционной продукции. За 20 дней акции нам удалось собрать для Кости 192 166 рублей.

Компания "ВелКен" благодарит всех участников и партнеров акции Радио Дача Барнаул  и "Катунь 24" за активное участие и продвижение акционного продукта "Алтайские семечки" и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать "Алтайские семечки", укрепляя тем самым свое здоровье и помогая маленькому Косте.

ТМ "Алтайские семечки" со специальной символикой – сердцем на каждой упаковке – вы можете купить в розничных магазинах г. Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: "Аникс", "Ашан", "Быстроном".

Помогать могут все: самое главное – решить и сделать. Вместе мы сможем больше!

ТМ "Алтайские семечки" – подари сердцам жизнь!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:02
"Подари сердцам жизнь": спасти больного ребенка может каждый 0
13:43
Томенко поручил принять в собственность Алтая аварийную плотину на озере Белом 2
12:51
Росстат объяснил рост продолжительности жизни перед выборами президента 7
12:33
Депутат БГД: новый Генплан Барнаула не предполагает сокращения зелёных зон 1
11:41
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России 10
11:18
Школьникам предложили пользоваться только кнопочными телефонами 25
11:06
Владимир Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом "Грех" 7
10:50
Полиция нашла избивших барнаульскую пенсионерку девушек. Им нет 18 лет 37
09:50
Находки на Алтае перевернули представления об истории металлургии 6
09:32
Общежития квартирного типа получат студенты с высокими баллами при поступлении 1
09:04
В Алтайском крае пройдут дожди, грозы, ливни и град 0
08:49
За убийство зятя жителю Алтайского края грозит принудительное лечение 2
08:34
В Барнауле асфальтируют улицу Пролетарскую 5
08:19
Площадь лесных пожаров в Алтайском крае выросла в 4 раза 1
08:04
Безопасное вождение, или Что надо знать при выборе автошколы 1
07:43
Опубликованы снимки проекта новых плацкартных вагонов 9
07:27
Кафе японской кухни в Новосибирске закрыли после отравления посетителя 0
07:08
Иностранный водитель маршрутки не откупился от алтайского ГИБДД 4
06:47
Большой ремонт: как в Барнауле меняют асфальтовые тротуары на плиточные 29
06:32
Слишком откровенно: какими были первые открытые купальники 8
06:01
Хата с краю: жители Восточного много лет не могут оформить дома в собственность 5
23:59
Автомобили в России подорожали на 9,9% 4
23:44
Алибасов попытался обмануть детектор лжи 12
23:08
Каждый восьмой россиянин испытывает стресс от кофе 0
22:47
"Ничего неожиданного": в Совфеде оценили убыль населения РФ 8
22:31
Матвиенко предложила запретить носить в школу телефоны 11
22:09
60 млн россиян получат электронные трудовые книжки в 2020 году 1
21:47
В Сибири изобрели ветрогенератор для нагревания воды 2
21:21
Двоих подростков из Горно-Алтайска обвиняют в сбыте наркотиков 0
20:56
Мужчина снял штаны в центре Барнаула и убежал 12
20:30
Минтруд в 4,5 раза сократит список запрещенных для женщин профессий 0
19:54
Челентано признали виновным в убийствах в Новосибирске 3
19:29
Жители Республики Алтай назвали главные проблемы региона 5
18:56
Жителям Алтайского края предлагают пройти опрос о качестве жизни 12
18:32
В Госдуме предложили компенсировать россиянам советские вклады 4
17:45
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям 1
17:06
В Минздраве оценили влияние молока на риск заболеть раком 0
16:55
Параплан врезался в дерево в Горном Алтае: есть пострадавший 1
16:37
Минсельхоз объяснил, как хочет регулировать сбор грибов и ягод 9
16:19
Три девушки избили барнаульскую пенсионерку за замечание 21
16:02
Жители Алтайского края смогут бесплатно смотреть спутниковое ТВ МТС 3
15:49
Жительница Барнаула отдала мошенникам 1 млн рублей в надежде на большой куш 9
15:38
В РФ хотят запретить смартфоны с неразрешенным ПО 13
15:18
Алтайские школы для детей с ограниченными возможностями получат 42 млн рублей 1
15:03
Представлены концепции электронных паспортов россиян 5
14:44
Новой диснеевской "Русалочкой" станет темнокожая певица 10
14:32
В Алтайском государственном педуниверситете растет поток абитуриентов 1
14:18
Дорожники завершили ремонт 45 участков дорог в Алтайском крае 1
14:02
Экс-работники обокрали шинный завод в Барнауле на 39 млн рублей 9
13:46
Барнаульцы собирают подписи за ремонт аллеи Целинников 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.