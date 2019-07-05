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"Душа у него наша": как готовят спортивные грузовики к гонке "Шелковый путь"

, ИА "Амител"
6 июля стартует международный ралли-рейд, в котором титулованная команда "КАМАЗ-мастер" поборется за очередную победу
Участники 'Шелкового пути' из России и Голландии

Участники "Шелкового пути" из России и Голландии

Участники международных ралли-марафонов, фанаты гонок по бездорожью и эксперты топливной отрасли встретились на АЗС в Новосибирске. Всех этих людей объединило общее событие – 6 июля в Иркутске стартует международный ралли-рейд "Шелковый путь".

Представитель дирекции соревнований Екатерина Панова рассказала о масштабах соревнований: "Это пересеченная местность, три страны, 10 этапов, 36 стран-участников со всего мира и 10 дней в пути". Кроме грузовиков в гонке примут участие квадроциклы, внедорожники и мотоциклы. А за кубок "Белый тигр" в отдельных дисциплинах сразятся и женщины.

Двигаясь к месту старта, российский экипаж "КАМАЗ-мастер" – как и команда Mammoet Rallysport на Renault из Голландии – остановился в Новосибирске для заправки своего гоночного грузовика "Дизелем Опти", которое является топливным партнером ралли уже третий год подряд. Для турбированных тысячесильных моторов качество топлива сыграет на пересеченной местности далеко не последнюю роль.

Не КАМАЗ, а просто монстр

Поклонники и журналисты обступили Ахмета Галяутдинова – механика команды "КАМАЗ-мастер", неоднократно лидирующей на ралли. У фанатов гонок и журналистов была одна просьба – рассказать об автомобиле, которого соперники со всего мира уже опасаются.

Механик признался, что гоночный КАМАЗ – это спецпроект, который "прокачала" целая группа инженеров и конструкторов, при этом стоимость грузовика не называлась. По его словам, более тысячи лошадиных сил и две турбины помогут нашей команде победить. Ахмет подчеркнул, что в автомобиль добавили самые лучшие мировые разработки, но отдельные детали делали вручную. На вопрос, что в этом КАМАЗе российского, Галяутдинов с улыбкой ответил: "Он собран руками наших конструкторов и душа у него наша".

"Каждая трасса по-своему сложная. Надо быть везде максимально сконцентрированным. Тяжелее всего двигаться в руслах рек. Там очень сильная тряска и страдает весь экипаж. При этом есть ограничение скорости – 140 км/ч, это связано с безопасностью", – отметил Ахмет Галяутдинов.

Работа такая – по пустыне гонять

Для парня гонка, как и для всего экипажа, – это не развлечение, а полноценная работа. Имея спортивное телосложение, Ахмет признался, что трижды в год вместе с командой участвует в сборах с олимпийским комитетом. У кого-то гонка заканчивалась компрессионным переломом, и чтобы этого избежать, спортсмены укрепляют мышцы и связки. Помимо физических занятий круглый год ведется работа над улучшением скоростных КАМАЗов.

Между этапами ралли группа ночных механиков приводит машину в порядок. Сам Ахмет рассказал, что во время гонки ложится спать после полуночи. Участники прибегают и к спортивному питанию, чтобы восстановить силы. "Шелковый путь" проверяет на выносливость не только узлы и агрегаты автомобиля, но и людей.

Механик не торопился заправлять бак, рассчитанный на тысячу литров, а ждал результатов проводимых на заправке исследований. По его словам, в гонке по бездорожью с опытными соперниками важна каждая деталь, в том числе и качество дизельного топлива.

О топливе и его качестве

Специалист передвижной химической лаборатории взял пробы топлива "Дизель Опти", которым должны были заправлять машины участники "Шелкового пути", и пробы бензина. В то время как камера в режиме онлайн фиксировала лабораторное исследование, к присутствующим вышел доцент кафедры химмотологии российского государственного университета нефти и газа Леонид Багдасаров. Он более 30 лет занимается вопросами применения нефтепродуктов.

"Топливо, которое продается на российских заправках, значительно превосходит качеством европейские и даже американские аналоги, а мы всегда считали их эталоном", – заявил Багдасаров.

Главный показатель качества топлива – это содержание серы. Чем ее меньше, тем лучше для окружающей среды, потому что при сгорании этого элемента образуется опасная кислота. Очистить российское топливо удается с помощью водорода. Установки паровой конверсии позволяют вытащить водород из метана и насытить им дизель и бензин. В результате топливо легче воспламеняется.

Присадки, по словам Багдасарова, нужны, потому что даже качественное топливо вызывает отложения, например, на форсунках. Обратив внимание на "Дизель Опти", которым заправились гоночные грузовики, научный сотрудник отметил, что используемые в нем компоненты позволяют обеспечить надежную подачу топлива и его эффективное сгорание.

Испытания – дело специалистов

Спикер заверил, что самостоятельно проверить качество топлива – путем добавления марганцовки, поджигания или тушения в нем сигарет – бесполезно и не имеет логики. Проверкой занимаются специальные лаборатории, в том числе передвижная, которая прибыла на заправку "Газпромнефти". Любой человек может ознакомиться с документами на топливо и попросить сотрудников АЗС проверить точность отпуска топлива с помощью откалиброванного метрологического прибора – мерника. Они обязаны это сделать совершенно бесплатно.

По топливу "Дизель Опти", как и по бензиновым образцам с АЗС "Газпромнефть", лаборатория вынесла вердикт о полном соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза с большим запасом по ряду показателей. В частности, общее количество осадка в четыре раза меньше допустимого предела (7 граммов при норме 25 граммов на метр кубический, – прим. ред.), а это значит, что "Дизель Опти" проявляет высокий уровень окислительной стабильности. Коксуемость десятипроцентного остатка также намного лучше нормы: в 30 раз ниже допустимой границы.

"Все это указывает на то, что форсунки дизельного двигателя длительное время будут оставаться чистыми. Кроме того, большое количество фракций, выкипающих в пределах 250-350 градусов, указывает на то, что в условиях жары и максимально напряженной работы, дизельные моторы будут иметь оптимальные рабочие характеристики", – пояснил Леонид Багдасаров.

После этого участники ралли-рейда заправили автомобили и выдвинулись в сторону Иркутска.

Зрителем "Шелкового пути" может стать любой желающий. Гонка стартует 6 июля в Иркутске, также на соревновательных этапах будут оборудованы зрительские зоны.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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