Фото: пресс-служба ОНФ

Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае выявили недочеты благоустройства общественных территорий в городе и обратились в администрацию Барнаула с просьбой устранения, сообщает пресс-служба.

Так, в сквере Химиков (район Потока) просела тротуарная плитка, лавочки и урны для мусора не закреплены, бордюры вокруг цветников уже сломаны, а основания опор освещения оголены. Тротуарная плитка просела и на площади Мира, в некоторых местах сломана облицовочная плитка, деревянные лавочки не устойчивы.

"Общей проблемой этих территорий также можно назвать почти полное отсутствие озеленения. На площади адмирала Кузнецова густые сорняки", – прокомментировала председатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Напомним, территории были отремонтированы в 2018 году по федеральной программе "Комфортная городская среда". Общественники выезжают и на остальные объекты, включенные в программу: Нагорный парк, пешеходная зона на улице Молодежной и Ленинградская аллея. Но обзора недочетов по ним пока нет.

Проверит ОНФ и объекты, благоустраиваемые в 2019 году. Это два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района, а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 в Индустриальном районе.

Но мониторинг начали с Бийска. Там будет отремонтировано 86 дворов. Работы еще идут, а проблемы уже начались. Так, двор на улице Мартьянова, 61/1 стал небезопасен для прохода: на выходе из подъезда рабочие вырыли несколько рвов, которые трудно преодолеть пожилым людям и женщинам с колясками.