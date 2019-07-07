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На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Особенно актуальна проблема рака груди
Фото: progrud.com

Фото: progrud.com

Ещё 10 лет назад определить рак груди было намного сложнее. В 2018 году его находили на 46% больше, чем в 2008-м. Рак тела матки – на 66%, яичников – на 28,8%, а вот шейки матки сократился на 3,1%. Технологии совершенствуются, квалификация врачей растет. Но рак по-прежнему с нами. И чаще всего в этом виноваты сами женщины, которые тянут до последнего, даже когда болезнь уже очевидна. Об этом порталу Amic.ru сообщили в краевом онкологическом диспансере.

"Опухоль молочной железы — главное женское заболевание среди опухолей. Выявляется такой рак несложно. Но проблема в том, что сами женщины не спешат обращаться к врачам, даже когда есть видимые изменения (отек, втяжение соска) или начинается боль", – соглашается онкомаммолог Диагностического центра Алтайского края Евгения Хакимова.

По информации онкодипансера, в 2018 году в крае выявили 10,6 тысячи первичных случаев рака. В 19% случаев это был именно рак молочной железы, о страшном диагнозе узнали более 1,2 тысячи человек. Ещё у 456 жительниц региона нашли рак тела матки (7,1%), у 273 – рак шейки матки (4,3%), злокачественные образования яичников обнаружили у 260 (4,1%).

На возникновение рака влияет и экология, и вредные привычки, и наследственность. Но главная причина столь заметного изменения статистики – технологии. Дарья Никитина, онкогинеколог онкологического диспансера, объяснила: найти онкозаболевание стало проще за счет улучшения диагностики. Рак попал в зону пристального контроля медиков: сейчас проверяют даже небольшое образование, не дожидаясь его роста.

Отчасти виноваты сами женщины, которые не уделяют должного внимания своему здоровью и не посещают врача регулярно.

"К маммологу, гинекологу нужно ходить хотя бы раз в год, даже если вообще ничего не беспокоит. Часто бывает, что женщина приходит просто на профосмотр, а у нее находят образование. И не думайте, что болеют только люди в возрасте. Сейчас даже у 20-летних появляются злокачественные опухоли", – подчеркнула Евгения Хакимова.

Дарья Никитина добавила, что обязательно каждый год надо делать скрининг шейки матки и анализы на онкоцитологию, сдавать кровь на онкомаркеры, делать УЗИ женских половых органов.

Опять же статистика для примера: большинство случае рака выявлено на диспансеризации, профосмотрах, в смотровых кабинетах. Это 45% всех случаев рака груди, 47,7% – шейки матки, 31,7 – тела матки, 19,1% – яичников.

Справка:
Рак молочной железы входит в пятерку онкозаболеваний с наиболее высокой смертностью пациентов: в 2018 году из каждой тысячи человек населения умерло 23. Смертность от рака тела матки составила 6,3 человека на 100 тыс. населения, шейки матки – 6,8, яичников – 9,9.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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