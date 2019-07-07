Алтайские синоптики передают на воскресенье, 7 июля, очень летний прогноз. Дневная температура по краю будет держаться на отметке около 30 градусов.

Так, днем по региону +26...+31 градус, но в отдельных районах возможен небольшой и умеренный кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. В краевой столице будет +27...+29, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

Ночная температура будет в пределах +11...+16 градусов, в восточных районах местами дождь, гроза.

Предварительно на понедельник, 8 июля, синоптики передают +25...+30 градусов. Уже без осадков, с западным ветром 2-7 м/с, с усилением до 13 м/с.