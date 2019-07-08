Как отметил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронцов, в этом году заметно увеличилось количество алтайских школьников, поступающих в Алтайский медуниверситет – один из лучших медицинских вузов Сибири. На сегодняшний день на все факультеты АГМУ подано около 1700 заявлений. Более половины из них – от выпускников школ и медицинских колледжей Алтайского края. По популярности среди поступающих лидируют лечебный, педиатрический и стоматологический факультеты.

43 выпускника алтайских школ с высокими баллами ЕГЭ (240 и выше) сразу определились с выбором и подали оригиналы документов в Алтайский медицинский университет. Свой выбор талантливые абитуриенты объясняют тем, что в родном Алтайском крае медицина активно развивается: благодаря поддержке правительства Алтайского края строятся новые больницы, закупается современное оборудование – и это не только в Барнауле, но и в районных центрах.

Отметим, АГМУ – единственный вуз края, который системно занимается трудоустройством выпускников. В их распределении в 2019 году лично участвовал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Выпускникам медицинского университета при трудоустройстве в городах и районах края выплачиваются подъемные, предоставляется жилье или компенсируется оплата его аренды.

Рейтинг абитуриентов Алтайского медуниверситета возглавила Анастасия Ширяева, которая ближе всех подобралась к 300 баллам: вместе с дополнительными баллами за индивидуальные достижения и ЕГЭ по профильным предметам ее результат составил 297. Также в тройке лидеров ее сестра Кристина Ширяева и Кирилл Чепрасов, набравшие по 288 баллов.

Каждый третий абитуриент, подавший документы для поступления в АГМУ, имеет индивидуальные достижения, позволяющие получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ или внутренним испытаниям вуза. У половины из них – аттестаты (дипломы) об окончании школы (колледжа) с отличием.

Также в числе индивидуальных достижений абитуриентов – победы и призовые места на предметных олимпиадах регионального, окружного, всероссийского и международного уровней, занятие волонтерской деятельностью.