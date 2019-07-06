Нежные и легкие: рулетики из цуккини с курицей от Sofi

Невероятно вкусные и очень неприхотливые рулетики советует приготовить фудблогер Sofi. Тем более сейчас самый сезон для таких блюд. Нежные и легкие, они обязательно понравятся вашим близким и станут любимым блюдом вашей семьи. Итак, поехали готовить:
Нежные рулетики из цуккини с курицей
Что потребуется?
- крупный цуккини
- 300 грамм куриного филе (2 грудки)
- 100 г сливочного (творожного) сыра
- лук зелёный 1 пучок
- соль, специи (прованские травы, карри)
Как готовить?
1. Цуккини нарезать толщиной по 0,5 см, немного посолить и слегка обжарить на растительном масле с двух сторон до эластичности, но не до готовности ( примерно по 1 минуте)
2. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить соль, специи и перемешать.
3. Цуккини смазать сливочным сыром, посыпать зелёным луком, выложить немного куриного филе и свернуть в рулетики. Выложить их краями вниз на жаропрочную форму и отправить в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут.
Нежные, сочные, лёгкие рулетики готовы, приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.
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