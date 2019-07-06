Нежные и легкие: рулетики из цуккини с курицей от Sofi

Невероятно вкусные и очень неприхотливые рулетики советует приготовить фудблогер Sofi. Тем более сейчас самый сезон для таких блюд. Нежные и легкие, они обязательно понравятся вашим близким и станут любимым блюдом вашей семьи. Итак, поехали готовить:

Нежные рулетики из цуккини с курицей

Что потребуется?

крупный цуккини

300 грамм куриного филе (2 грудки)

100 г сливочного (творожного) сыра

лук зелёный 1 пучок

соль, специи (прованские травы, карри)

Как готовить?

1. Цуккини нарезать толщиной по 0,5 см, немного посолить и слегка обжарить на растительном масле с двух сторон до эластичности, но не до готовности ( примерно по 1 минуте)

2. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить соль, специи и перемешать.

3. Цуккини смазать сливочным сыром, посыпать зелёным луком, выложить немного куриного филе и свернуть в рулетики. Выложить их краями вниз на жаропрочную форму и отправить в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут.

Нежные, сочные, лёгкие рулетики готовы, приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.