Суббота, 6 Июль, 09:23

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,58
€ 71,66
Обь
309см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Нежные и легкие: рулетики из цуккини с курицей от Sofi

, ИА "Амител"
Они точно понравятся вам и вашим близким

Невероятно вкусные и очень неприхотливые рулетики советует приготовить фудблогер Sofi. Тем более сейчас самый сезон для таких блюд. Нежные и легкие, они обязательно понравятся вашим близким и станут любимым блюдом вашей семьи. Итак, поехали готовить: 

Нежные рулетики из цуккини с курицей

Что потребуется?

  • крупный цуккини
  • 300 грамм куриного филе (2 грудки)
  • 100 г сливочного (творожного) сыра
  • лук зелёный 1 пучок
  • соль, специи (прованские травы, карри)

Как готовить?

1. Цуккини нарезать толщиной по 0,5 см, немного посолить и слегка обжарить на растительном масле с двух сторон до эластичности, но не до готовности ( примерно по 1 минуте)

2. Куриное филе нарезать мелкими кубиками. Добавить соль, специи и перемешать.

3. Цуккини смазать сливочным сыром, посыпать зелёным луком, выложить немного куриного филе и свернуть в рулетики. Выложить их краями вниз на жаропрочную форму и отправить в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут.

Нежные, сочные, лёгкие рулетики готовы, приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
08:56
Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова 0
07:56
Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула 0
07:43
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер 0
07:28
Нежные и легкие: рулетики из цуккини с курицей от Sofi 0
07:02
Как спастись от жары и почему она может быть опасна 0
06:44
Флешмоб с открытием бутылок захватил Интернет 0
06:30
Какие недочеты благоустройства общественных территорий нашли в Барнауле 0
06:13
Аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 0
06:02
Аналогов в России нет: уникальный реабилитационный центр открылся в Барнауле 0
23:55
В Роструде объяснили, как должны оплачивать совмещение должностей 0
22:40
Массовая гибель пчел зафиксирована в Алтайском крае 2
21:36
Минпросвещения хочет обсудить запрет на телефоны в школах 0
20:37
Страшно красивые. Грозовые тучи накрыли Барнаул 0
20:06
Названа причина смерти алтайского хирурга на рабочем месте 13
19:45
Сибирские "умельцы" подделывали купюры номиналом 2000 рублей 0
19:23
Алтайские медики победили на Всероссийском конкурсе лучших врачей года 1
18:39
Горно-Алтайск утонул после сильнейшего ливня. Фото и видео 0
18:16
Сотрудников ФСБ, "Альфы" и "Вымпела" подозревают в хищении 140 млн рублей 2
17:35
Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей 17
17:15
Горячий Большой финал: уже завтра выберут главную красавицу Барнаула 0
17:09
Путин присвоил звание Героя России четверым погибшим подводникам 0
16:36
Аномально жаркая погода ожидается в Алтайском крае с 6 по 11 июля 1
16:30
"Душа у него наша": как готовят спортивные грузовики к гонке "Шелковый путь" 3
16:09
Природный парк "Предгорье Алтая" может стать национальным 0
15:25
Бурматов попросит Генпрокуратуру проверить, как охраняли природу на Алтае 5
14:48
"Чтобы каждый почувствовал": рассмотрены проекты в здравоохранении на Алтае 7
14:21
Украина нацелилась на освоение Арктики 14
14:02
"Подари сердцам жизнь": спасти больного ребенка может каждый 3
13:43
Томенко поручил принять в собственность Алтая аварийную плотину на озере Белом 4
12:51
Росстат объяснил рост продолжительности жизни перед выборами президента 13
12:33
Депутат БГД: новый Генплан Барнаула не предполагает сокращения зелёных зон 4
12:07
Мошенники захватывают аккаунты в соцсетях и просят деньги от имени друзей 2
11:41
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России 25
11:18
Школьникам предложили пользоваться только кнопочными телефонами 46
11:06
Владимир Путин подарил Папе Римскому диск с фильмом "Грех" 16
10:50
Полиция нашла избивших барнаульскую пенсионерку девушек. Им нет 18 лет 53
10:22
Экс-главу хозотдела медцентра Барнаула подозревают во взятке в 54 тысячи рублей 3
09:50
Находки на Алтае перевернули представление об истории металлургии 6
09:32
Общежития квартирного типа получат студенты с высокими баллами при поступлении 1
09:04
В Алтайском крае пройдут дожди, грозы, ливни и град 1
08:49
За убийство зятя жителю Алтайского края грозит принудительное лечение 3
08:34
В Барнауле асфальтируют улицу Пролетарскую 7
08:19
Площадь лесных пожаров в Алтайском крае выросла в 4 раза 2
08:04
Безопасное вождение, или Что надо знать при выборе автошколы 1
07:43
Опубликованы снимки проекта новых плацкартных вагонов 9
07:27
Кафе японской кухни в Новосибирске закрыли после отравления посетителя 0
07:08
Иностранный водитель маршрутки не откупился от алтайского ГИБДД 6
06:47
Большой ремонт: как в Барнауле меняют асфальтовые тротуары на плиточные 32
06:32
Слишком откровенно: какими были первые открытые купальники 8
06:01
Хата с краю: жители Восточного много лет не могут оформить дома в собственность 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.