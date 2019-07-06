ВЦИОМ заявил о незначительном падении рейтинга Путина

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 24 по 30 июня сократился с 64,8% до 63,7%, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты собственного исследования.

На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,6% респондентов (не доверяют 25%).

Оценка работы российского правительства составила 36,2%, а деятельность лично премьер-министра Дмитрия Медведева – 40,9%. Только 35,9% россиян ответили утвердительно на вопрос о доверии правительству в целом.

В равной степени (35%) опрошенные доверяют лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову. Рейтинг доверия руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову составил 28,8%.

В опросе приняли участие 11,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Как сообщили РИА "Новости" во ВЦИОМе, несмотря на некоторое падение рейтинга президента, показатели остаются "очень высокими". "Величина колебаний незначительна, она не превышает погрешности исследования. Мы можем говорить о том, что показатели, если речь идет о президенте, очень высокие", – прокомментировали в центре результаты опроса.

Июньский опрос ВЦИОМа о доверии к политикам показал, что 71,7% россиян президенту доверяют. Уровень одобрения деятельности господина Путина составлял 64,2%.

В конце мая руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, почему рейтинг Путина оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может найти объяснений падающему доверию россиян к главе государства, особенно, как он подчеркнул, на фоне роста электорального рейтинга.