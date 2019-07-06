Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совфед бывшего капитана команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаева, пишет РБК.

Тарбаев подтвердил изданию, что получил соответствующее предложение. "Дело в том, что тут еще нужно пройти согласование. В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями к статусу сенатора", — рассказал он.

Отмечается, что Тарбаев после консультации с юристами планирует продать или передать доли в бизнесе, которые у него есть. По закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата", парламентариям нельзя "заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности".

По данным ЕГРЮЛ, Тарбаев — совладец телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights (проводящей турниры по смешанным единоборствам), "Всемирной ассоциации выпускников вузов" и некоторых других компаний. Также он является членом Общественной палаты Москвы.

Примечательно, что Хасиков ранее также был совладельцем Fight Nights.

По закону кандидат на выборах главы региона обязан представить три кандидатуры в сенаторы. Первый из них в случае победы на губернаторских выборах становится представителем в Совфеде. Если 37-летний Тарбаев попадет в верхнюю палату, он станет одним из самых молодых сенаторов.

В конце мая президент России Владимир Путин на рабочей встрече с Бату Хасиковым объявил о решении назначить его врио главы Республики Калмыкия. В политике Хасиков с 2008 года — был избран в региональный парламент.