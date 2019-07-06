Российский космический телескоп "Спектр-М" подорожал до 20 млрд рублей

Стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М", запуск которого планируется после 2030 года, составит около 20 млрд рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя совета РАН по космосу академика Льва Зеленого.

"Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и/или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — рассказал Лев Зеленый.

При этом, как отмечается, в новую стоимость не входят услуги по запуску телескопа на орбиту и последующему приему научной информации. Изначально на программу и вовсе планировалось потратить 11 млрд рублей.

По словам Зеленого, аналогичные зарубежные проекты стоят еще дороже. К примеру, цена шестиметрового космического инфракрасного телескопа имени Джеймса Вебба, создающегося в США, уже превысила 13 миллиардов долларов США.

Телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), позволяющий наблюдать объекты во Вселенной с более высоким разрешением, должен заменить на орбите неисправный "Спектр-Р". В 2013 году планировалось, что запуск состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что запуск телескопа состоится после 2030 года.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев упрекнул "Роскосмос" в том, что корпорация использовала лишь 22% от выделенных до конца года денег, и дал указание успеть освоить до декабря еще около 200 млрд рублей.