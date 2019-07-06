Безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка

В Забайкальском крае суд вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка, сообщается на сайте суда.

"Женщина являлась инвалидом второй группы, передвигалась с помощью протезов ног, ранее подвергалась систематически насилию со стороны мужа", — говорится в заявлении пресс-службы Карымского районного суда.

Россиянку признали виновной по части 1 статьи 108 УК РФ "Убийство при превышении мер самообороны".

7 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение дня избивал женщину и ребенка. В тот день женщина дважды вызывала сотрудников полиции, чтобы те помогли ей справиться с мужем, но это не помогло. После их отъезда он снова напал на супругу, угрожая ей и ее ребенку убийством. Так как женщина в тот момент находилась без протезов, у нее не было возможности убежать. Тогда она схватила нож и дважды ударила им мужа. Во время драки женщина продолжила наносить удары ножом, пока супруг не скончался.

"Являясь инвалидом, К. была лишена возможности уклониться от нападения. Действия К. были обусловлены защитой. Указанное свидетельствовало о том, что К. превысила пределы необходимой обороны", — говорилось в постановлении суда.

Как сообщает РИА "Новости", изначально суд первой инстанции приговорил женщину к 8,5 годам лишения свободы по статье 105 УК РФ "Убийство". Однако после дело отправили на пересмотр. Следствие установило, что мужчина неоднократно избивал свою жену-инвалида, всячески оскорблял ее и детей. По информации из местного отдела полиции, вызовы от данной семьи поступали регулярно, однако, как оказалось в итоге, правоохранители не предприняли меры для предотвращения конфликтов.

В итоге суд, изучив все обстоятельства дела, переквалифицировал статью, вменяемую жительнице Забайкалья, на "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны". Женщине дали полтора года условно. Также суд учел, что на ее иждивении находятся двое малолетних детей.

В феврале 2019 года жительница Барнаула убила супруга. Женщина пояснила, что муж злоупотреблял спиртным и неоднократно устраивал скандалы, в ходе которых причинял телесные повреждения ей и сыну. В декабре 2018 года произошла похожая история: жительница Алтая ударила ножом мужа, когда тот стал начал угрожать ей. Женщина заявила, что возлюбленный неоднократно наносил ей побои и она решила не допустить этого вновь, но следователи опровергли защитную версию обвиняемой.