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Два перевернувшихся автомобиля без хозяев нашли под Бийском

, ИА "Амител"
Хозяин "копейки" рассказал, что ночью он выпивал с друзьями в соседнем поселке

Хозяин "копейки" нашелся, а вот владелец "Лады Гранта" пока не объявился / Фото: vk.com/avarcomdtp

Два брошенных автомобиля, которые находились друг от друга на расстоянии примерно километра, обнаружили у села Малоенисейское (недалеко от Бийска) в субботу утром, 6 июля, пишет "Алтайская правда".

"В одном месте стояла "копейка", которая по всем признакам перевернулась и каким-то образом встала на колеса, в другом – вверх тормашками лежала "Лада Гранта". Хозяев рядом сначала не было", – рассказал изданию сотрудник Аварийного комиссариата.

Через какое-то время объявился мужчина, который держался за голову. Им оказался хозяин "копейки". Он рассказал, что ночью выпивал с друзьями в соседнем поселке Семеновод. В это время кто-то угнал машину и, как выясняется, бросил ее в поле.

Мужчина заявил, что не будет обращаться в полицию, так как знает, кто совершил преступление, и разберется с ним лично.

Владельца второго автомобиля найти пока не удалось. Когда представитель Аваркома был на месте, сотрудники опергруппы решали вопрос об эвакуации авто.

В конце мая на трассе Барнаул – Павловск сгорел автомобиль. Была открыта дверь с водительской стороны, но в машине и рядом с ней никого не было.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.07.2019 17:21
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