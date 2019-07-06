Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в регионе без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, с усилением до 12 м/с.

Температура ночью +12...+17. Днем +26...+31, в отдельных районах небольшой и умеренный кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле ночью +13...+15, днем +26...+28. Ночью без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.