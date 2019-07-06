Юморист Максим Галкин заявил, что его творческая востребованность, в том числе на корпоративах, объясняется его профессиональным подходом к работе, сообщает телеканал "Звезда".

"Успеху поспособствовало то, что я очень давно начал, еще в те годы, когда было принято работать качественно. Поэтому я и продержался до 2019 года, когда мало кто поддерживает высокий уровень. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе", – пояснил Галкин.

Он также рассказал, что настоящему артисту не должно быть важно, где он выступает: в огромном концертном зале, в маленьком городе, на свадьбе или дне рождения. По его словам, он часто выступает бесплатно в благотворительных целях, и в любом случае устанавливает "высокий уровень юмора или отдачи на сцене".

Ранее в СМИ сообщили гонорары юмористов за выступления на корпоративах и других частных мероприятиях. Рейтинг возглавил Галкин, концерт которого стоит свыше 3,5 млн рублей.

За ним следует Александр Ревва, его гонорар составит 2 млн рублей. Юлия Михалкова выступит за 850 тыс. рублей. Приглашение Евгения Петросяна обойдется в 700 тыс. рублей, артистов из "Кривого зеркала" – 150-350 тысяч, выпускников "Аншлага" – 200-400 тысяч.

Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например "Уральские пельмени" (1,5-2 млн рублей) или Comedy Woman (2 млн рублей). "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тысяч.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.

Стоит отметить, что Галкин профессионально подходит не только к подготовке к корпоративам, но и к шутливым пародиям. Так, в 2017 году Галкин в образе Ленина высказал свое недовольство плохой погодой на острове Капри, что вызвало бурю негодования среди российских коммунистов.