Пожилого мужчину ищут в Барнауле, вышедшего рано утром из кардиоцентра

В Барнауле разыскивают пожилого мужчину, который рано утром в субботу, 6 июля, вышел из Алтайского краевого кардиологического диспансера и пропал, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Безроднов Н.И., 1946 г.р., ушел 06.07.19 в 5:30 утра из кардиоцентра г. Барнаула по ул. Малахова, 46", – говорится в сообщении паблика.

Мужчина перенес инсульт. Есть вероятность, что он потерял память или находится без сознания.

Приметы: на вид 70 лет, седоволосый, короткая стрижка, был одет в серые спортивные штаны, футболку болотного цвета и тапочки.

Если кто-либо видел этого человека и может помочь в поисках, просьба сообщить по тел.: 8-903-992-58-77 (Любовь Александровна) и 8-961-231-27-00 (Евгения).

UPD 23:32 Найден, жив.