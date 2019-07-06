Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову с просьбой на 25% увеличить количество бюджетных мест в вузах России, сообщает РИА "Новости".

"В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения контрольных цифр приема, но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000", — говорится в обращении к министру.

Чернышов напомнил, что на данный момент российские вузы для обучения на бюджетной основе могут принять 518,4 тысячи человек. К 2020 году количество мест уменьшится, а к 2024 году этот показатель составит уже 432,2 тысячи.

"Мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, поскольку молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше", — подчеркнул депутат.

По его мнению, если ситуацию не изменить, то страна скатится "в банальное глухое и необразованное Средневековье", когда не придется уже говорить ни о какой цифровизации отраслей экономики.

"Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями", — уверен Чернышов.

В конце июня сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17%, а шансы получить высшее образование за счет государства уменьшатся на 25%. Причем, как отмечалось, такие цели заложены в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Позже глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в российских вузах не сократится. Он отметил, что проблема в меняющейся демографии — начало расти количество выпускников школ.