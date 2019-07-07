Валентина Мишина завоевала победу в номинации women's physique (номинация, где женщины обладают наиболее выраженной мускулатурой, – прим. ред.) на соревновании среди бодибилдеров "Крылья силы", которое проходило с 4 по 6 июля в Чикаго.

Тем самым она получила квалификацию на самое значимое международное соревнование по культуризму – "Олимпию".

Россиянка 12 раз подряд участвовала на турнирах мирового масштаба. Выступая в популярной федерации IFBB (международная федерации бодибилдинга и фитнеса), Валентина выходила на сцену в течение года практически без отдыха. Превосходя соперников своими проработанными ногами, она не становилась первой.

Судьи федерации советовали девушке улучшить область спины, что она и сделала. Одержав победу на американском турнире, Валентина стала единственным представителем России, кто когда-либо получал золото в данной номинации на турнирах мирового уровня.

После выступления спортсменка со слезами на глазах обратилась к своим подписчикам в "Инстаграм": "Спасибо вам огромное за поддержку. Это значит для меня даже больше, чем вы себе представляете. Вы знаете, как я долго к этому шла. Просто спасибо, я вас люблю".

В номинации "Фитнес" на турнире в Чикаго также победила спортсменка из России – Людмила Сомкина.

Ранее, в 2014 и 2015 году, титулованная Оксана Гришина становилась лучшей на "Олимпии" в этой дисциплине. "Фитнес" отличается от "вумэнс физик" мышечными объемами атлетов. Во второй номинации девушки крупнее и массивнее.

Турнир "Мистер Олимпия" пройдет с 12 по 15 сентября 2019 года в Лас-Вегасе. Участие в соревновании примут самые известные и накачанные атлеты со всего мира.