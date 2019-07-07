В Бийске иномарка перевернулась, протаранив железный забор

Фото: vk.com/incident_22

Иномарка Subaru перевернулась и врезалась в железный забор, разрушив его, сообщили 6 июля очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".

Авария произошла на улице Севастопольской. На фотографиях видно, что от действий водителя пострадал еще один автомобиль, у которого повреждена боковая часть.

"Вот что значит на Севастопольской дорогу положили, лежачих полицейских нет", – гласит подпись к посту про ДТП.

С этим утверждением некоторые комментаторы не согласились, заявив, что независимо от количества искусственных неровностей всегда найдутся любители "прокатиться с ветерком".