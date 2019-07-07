Митя Фомин и Елена Летучая поделились фото и видео с Горного Алтая

Музыкант Митя Фомин и телеведущая Елена Летучая вернулись из Республики Алтай, где они побывали в качестве волонтеров Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

Они посетили Сайлюгемский национальный парк, где помогли устанавливать и проверять фотоловушки, а также установили памятник, на котором изображены первые снимки снежных барсов на хребте Сайлюгем.

Главная задача этой миссии – привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих животных. Особенно впечатлил Елену Летучую ирбис.

"Их в мире осталось всего 5-7 тыс, на территории России всего 70 особей, а на Алтае 43 особи! Работники нац.парка годами изучают повадки животного, ведут статистику, ищут следы, радуются потомству, а смерть приходит от браконьеров, которые ставят петли на кабаргу, а в них попадает любое животное и конечно снежный барс", — написала телеведущая.

В дальнейшем об экспедиции снимут документальный фильм. А пока что звездные защитники природы радуют своих поклонников фотографиями с Алтая.